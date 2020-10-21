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الأربعاء، 21-10-2020 06:52 م

الوطنية لرعاية النزلاء تسهم بالإفراج عن 84 نزيلًا منذ بداية العام

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الوكيل الاخباري - أعلنت الجمعية الوطنية لرعاية نزلاء مراكز الإصلاح الخيرية أنها ساهمت بكف الطلب والإفراج عن 84 نزيلًا منذُ بداية العام الحالي.
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وقال رئيس الجمعية "محمد غازي" أبو صوفة في بيان اليوم الأربعاء، إن الجمعية تكفلت بدفع الغرامات المالية المطلوبة من نزلاء مراكز الإصلاح في المملكة، والبالغ عددها 17 مركزا من خلال مبادرة الغارمين.

وبين أن مبادرة الجمعية المُندرجة ضمن مصاريف الزكاة الثمانية، شملت من دخل مراكز الإصلاح لأسباب مالية "كالكمبيالات" والكفالات والغرامات التي تتراوح بين 200 و1000 دينار خاصة تلك المتعلقة بإيجارات المنازل وفواتير الكهرباء والماء.

وأكد أن الجمعية تسعى للمساهمة في تحسين نمط حياة النزلاء داخل السجن، ورعاية أسرهم اجتماعيا عبر مساعدتهم ماديا وعينيا من خلال إيجاد فرص عمل أو دعم مالي أو تنفيذ مشروع صغير يسهم بتوفير حياة كريمة لهم، ما يسهم في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.

يُشار إلى أن "رعاية النزلاء" جمعية وطنية تأسست عام 2005، وتسعى للريادة في العمل الإنساني على مستوى المملكة، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة ونشر روح التطوع بين أفراد المجتمع.

 




 

 


 

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