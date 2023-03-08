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الأربعاء، 08-03-2023 12:06 م

الوطنية لشؤون المرأة: الأردن بالمرتبة 67 عالميًا على مؤشر مشاركة النساء الإلكترونية

يوم-المرأة


الوكيل الإخباري - قالت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أن تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2022 بين أن الأردن حقق تقدما ملحوظاً في مؤشر مشاركة النساء الإلكترونية وقفز 81 مرتبة ليحتل المركز 67 عالميا مقارنة بالمركز 148 في عام  2020 وتقدم الأردن ليحتل المركز السادس عربياً مقارنة بالمركز 12 في تقرير 2020.

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وبينت اللجنة بمناسبة يوم المرأة العالمي أن التقرير أوضح بخصوص مؤشر الموارد البشرية تقدم الأردن 7 مراتب ليحتل المركز 108 مقارنة بالمركز 115 عام 2020.


وبحسب إحصاءات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لعام 2018، بلغت نسبة الخريجات الإناث في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات(51%)، ووصلت نسبة تشغيل الإناث في القطاع إلى (33%).


ومع تنامي قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن لا بد من التأكيد على ضرورة تعزيز مهارات النساء والفتيات بما يتيح فرص المشاركة لهن في الابتكار وفي مجالات العلوم والتكنولوجيا، حيث أن استخدام وسائل التكنولوجيا يتيح العمل عن بعد وبالتالي إعطاء الفرصة للنساء والفتيات وخاصة في المحافظات الانخراط في سوق العمل دون الحاجة إلى تحمل مشقة المواصلات للوصول الى المدن التي تتركز فيها فرص العمل من خلال العمل عبر شبكة الإنترنت، ويتيح للنساء العاملات في الحرف اليدوية والمنتجات المنزلية  تسويق منتجاتهن بشكل أسرع وأوسع.

 




 

 


 

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