الوطنية للتشغيل تتحول إلى التدريب عن بُعد

الوكيل الاخباري -

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اعلنت الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، تعليق التدريب الوجاهي والتحول إلى التدريب عن بُعد في جميع معاهدها المنتشرة في أقاليم الشمال والوسط والجنوب، اعتباراً من غدٍ الأربعاء وحتى إشعار آخر.وقال مدير عام الشركة العميد الركن فؤاد علي العياصرة: إن هذا القرار جاء استجابة للاجراءات الحكومية الاحترازية التي تم إعلانها مساء هذا اليوم، وتماشياً مع ضرورة اتخاذ خطوات عملية تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا خاصةً في ظل الزيادة المطردة التي شهدتها المملكة في أعداد الوفيات والاصابات.