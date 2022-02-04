الجمعة 04-02-2022
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الجمعة، 04-02-2022 12:09 ص

الوطني لحقوق الإنسان: تقرير العفو الدولية حول الفلسطينيين انتصار لعالمية حقوق الإنسان

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 الوكيل الاخباري - أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان أهمية مضامين التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بعنوان " نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام قاس يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية"، واعتباره انتصارا لعالمية حقوق الإنسان.

وأكد المركز في بيان، اليوم الخميس، أهمية ما ورد في هذا التقرير من استخلاصات ثابتة، استندت إلى عمل متراكم على مدى 4 أعوام من الاستقصاء والبحث والتوثيق حول ممارسات إسرائيل الممنهجة لجريمة الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني بجميع مكوناتهم وأماكن وجودهم؛ بمن فيهم المقيمون في المناطق المحتلة لسنة 1948 وامتداد هذه الممارسات للمواطنين الفلسطينيين اللاجئين والنازحين في البلدان الأخرى.

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