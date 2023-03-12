الوطني لحقوق الإنسان : مشاركة الشباب في الحياة السياسية من أولويات الدولة

الوكيل الاخباري - أكدت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن، أن تعزيز مشاركة الشباب والشابات في الحياة السياسية والحزبية، يعد من أولويات الدولة، وسعت مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لتعزيز هذا الحق وتوفير الحاضنة التشريعية له.



جاء ذلك خلال لقائها اليوم الأحد، مجموعة من الشابات والشباب المشاركين في مشروع الزمالة البرلمانية، وهو أحد مشاريع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، ضمن برنامج التواصل والتوعية المجتمعية.

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