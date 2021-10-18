الوطني لحقوق الإنسان : نسبة الالتزام بتوصياتنا دون المأمول

الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان ارحيل الغرايبة، الاثنين، إن نسبة الالتزام بتوصيات المركز أقل من المأمول، غداة تسليمه تقرير حالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2020 للملك عبدالله الثاني.



وأوضح الغرايبة في تصريحات لقناة "المملكة" أن التقرير شمل 3 محاور وهي الحقوق السياسية والمدنية، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى محور متعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

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