الثلاثاء 28-12-2021
الوكيل الاخباري

اختتام برنامج المواطنة في معان

الذنيبات لـ"الوكيل الاخباري": لم تصلنا شكوى بحق الرياطي وأبو يحيى والجهود تجري نحو المصالحة

تسليم مستلزمات الشتاء للاجئين السوريين في مريجيب الفهود

عجلون : ورشة علمية عن التصنيع الغذائي

نائبان يقدمان شكوى رسمية بعد مشادات كلامية واشتباك بالأيدي داخل مجلس النواب

الوطني لحقوق الإنسان ومركز الدراسات الاستراتيجية يوقعان مذكرة تفاهم

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بلواء الكورة غداً

انخفاض طفيف على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

‏الأمن العام: ‏ضبط سائق ظهر خلال فيديو وهو يقوم بإعاقة الحركة المرورية بعمان - فيديو

الصحة تدعو المواطنين لعدم المشاركة في الحفلات إلا ضمن شروط أوامر الدفاع

الثلاثاء، 28-12-2021 06:41 م

الوطني لحقوق الإنسان ومركز الدراسات الاستراتيجية يوقعان مذكرة تفاهم

2


الوكيل الاخباري - وقع رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور رحيل الغرايبة، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مركز الدراسات الاستراتيجيّة في الجامعة الأردنية، الدكتور زيد عيادات، مذكرة تفاهم، يتم بموجبها تبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب، وإجراء الدراسات واستطلاعات الرأي ضمن قضايا حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.

وتنص المذكرة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية تبادل المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد البحوث والتقارير المتعلقة بحالة حقوق الإنسان، خاصة تلك التي تحتاج إلى مسوحات وطنية وتحليل إحصائي، وبما يسهم في إعداد قاعدة بيانات منهجية ومشتركة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202127181653174370415

اختتام برنامج المواطنة في معان

imgid516765

الذنيبات لـ"الوكيل الاخباري": لم تصلنا شكوى بحق الرياطي وأبو يحيى والجهود تجري نحو المصالحة

1120218212941301979278

تسليم مستلزمات الشتاء للاجئين السوريين في مريجيب الفهود

12202121195220387441239

عجلون : ورشة علمية عن التصنيع الغذائي

122021259108197156466

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بلواء الكورة غداً

كورونا 5

انخفاض طفيف على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

أخبار متعلقة
مبنى رئاسة الوزراء

المعايطة أميناً عاماً لمركز مكافحة الأوبئة

1220212182918180980323

البدور : المتحور الجديد يعمل بجميع الظروف الجوية

122021190228818577727

عجلون: ورشة حول دور المرأة الأردنية بالحياة السياسية

1

انضمام الأردن للشراكة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال

10202118214136937288073

حلقة نقاشية حول مخرجات اللجنة الملكية لتطوير العمل الحزبي

1120211418185753511906

وزير الداخلية : بسط سيادة القانون بما يصون كرامة الإنسان