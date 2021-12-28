الوطني لحقوق الإنسان ومركز الدراسات الاستراتيجية يوقعان مذكرة تفاهم

الوكيل الاخباري - وقع رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور رحيل الغرايبة، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مركز الدراسات الاستراتيجيّة في الجامعة الأردنية، الدكتور زيد عيادات، مذكرة تفاهم، يتم بموجبها تبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب، وإجراء الدراسات واستطلاعات الرأي ضمن قضايا حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.



وتنص المذكرة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية تبادل المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد البحوث والتقارير المتعلقة بحالة حقوق الإنسان، خاصة تلك التي تحتاج إلى مسوحات وطنية وتحليل إحصائي، وبما يسهم في إعداد قاعدة بيانات منهجية ومشتركة.

اضافة اعلان