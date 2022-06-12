الوطني لحقوق الإنسان يؤكد ضرورة الحد من عمالة الأطفال

الوكيل الاخباري - أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان ضرورة وضع السياسات والاستراتيجيات التي تكفل الحد من عمل الأطفال، وإجراء مسح شامل لعمل الأطفال في الأردن، لمعرفة الأرقام الدقيقة والحديثة لحجم هذه الظاهرة.



وأشار المركز في بيان صحفي، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، إلى أن حقوق الأطفال في الأردن حظيت بحماية دستورية على المستوى الوطني، لافتا الى أن المادة السادسة من الدستور الأردني نصت على أن يحمي القانون الطفولة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال.

اضافة اعلان