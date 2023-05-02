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الثلاثاء، 02-05-2023 07:30 م

الوطني لحقوق الإنسان يبحث أوجه التعاون مع وفد دبلوماسي بحريني

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الوكيل الاخباري - بحث نائب رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان خلدون النسور وميسرة أعمال المركز الدكتورة ريم أبو دلبوح، اليوم الثلاثاء، أوجه التعاون مع نائب السفير البحريني لدى المملكة حسين آل محمود والوفد المرافق له.

وأشادت أبو دلبوح، بحضور رئيس قطاع الشؤون العربية والإفريقية في الخارجية البحرينية أحمد الطريفي، ورئيسة قطاع شؤون حقوق الإنسان في الخارجية البحرينية السفيرة أروى السيد، بالعلاقات الأخوية المتينة مع مملكة البحرين، والتعاون القائم بين البلدين في المجالات كافة، خاصة في مجال حقوق الإنسان.

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