الأربعاء 05-01-2022
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الأربعاء، 05-01-2022 02:45 م

الوطني لحقوق الإنسان يبحث مع السفير الكوري الجنوبي آفاق التعاون

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الوكيل الإخباري - استقبل المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي في مكتبه اليوم، السفير الكوري الجنوبي في عمان (لي جي وان)، وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين الجانبين في مجال حقوق الإنسان.

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وقدم العرموطي خلال اللقاء شرحا وافيا حول دور المركز في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، من خلال استقبال الشكاوى المتعلقة بأي انتهاكات قد يتعرض لها أي شخص يقيم على أرض المملكة سواء أكان مواطنا أم وافدا، أو من خلال التقارير الدورية والسنوية التي ترصد واقع حقوق الإنسان في البلاد وتؤشر على مواقع الخلل، فضلا عن الزيارات الميدانية التي تقوم بها كوادر المركز إلى دور إيواء الفئات الأكثر عرضة للانتهاك، بالإضافة إلى الزيارات المفاجئة لمراكز الإصلاح والتأهيل، بهدف التأكد من حصول النزلاء على حقوقهم في بيئة صحية. 


كما عرض العرموطي على السفير الخطة الاستراتيجية للمركز للأعوام 2021 – 2023 والتي جرى إطلاقها مؤخرا بحضور عدد من الهيئات الدبلوماسية وممثلي المجتمع المدني.


من ناحيته تحدث السفير الكوري الجنوبي عن واقع حقوق الإنسان في بلاده، معربا عن رغبته في فتح آفاق التعاون مع المركز بما يسهم في خدمة وتعزيز حقوق الإنسان.

 




 

 


 

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