الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة

الوكيل الاخباري - دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى ضرورة الاستمرار في النهوض بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات كافة، وتعزيز مشاركتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.



وأشار المركز في بيان، اليوم الأحد بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أهمية إيراد بند خاص في الموازنة العامة يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا ضرورة متابعة أعمال المنظومة التشريعية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ جميع ما ورد فيها من توصيات.

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