الخميس 26-08-2021
الوكيل الاخباري

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الخميس، 26-08-2021 03:35 م

الوطني لحقوق الإنسان يدعو لتوضيح أسباب إقرار أنظمة البث والمواقع الإلكترونية

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الوكيل الاخباري - دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى توضيح الأسباب الموجبة للتعديلات المتعلقة بأنظمة البث والمواقع الإلكترونية ومدى الحاجة التشريعية لها.

وطالب المركز في بيان، اليوم الخميس، بأن تكون التعديلات متوافقة مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة بحرية التعبير بصورة عامة، وحرية الصحافة والإعلام بشكل خاص، والتشريعات الوطنية ذات العلاقة، وفي مقدمتها قانون المطبوعات والنشر، وقانون الإعلام المرئي والمسموع. 

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