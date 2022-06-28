الوطني لحقوق الإنسان يدعو لتوفير ضمانات السلامة المهنية في مواقع العمل

الوكيل الاخباري - دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى توفير ضمانات السلامة والصحة المهنية للعمال في بيئة العمل، سيما العاملين في المهن الخطرة.



وشدد المركز، في بيان اليوم الثلاثاء، على ضرورة تشديد الرقابة على ضمانات السلامة، وتكثيف الزيارات الرقابية الدورية من قبل الفرق المختصة للتأكد من صلاحية الأدوات والمعدات المستخدمة في مواقع العمل، غداة حادث ميناء العقبة أمس، بانفجار صهريج يحتوي غاز الكلورين.

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