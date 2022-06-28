الثلاثاء 28-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الوطني لحقوق الإنسان يدعو لتوفير ضمانات السلامة المهنية في مواقع العمل

الملحقية القطرية تعلن عن استكمال اختبارات العمل لـ 407 معلمين أردنيين

بحث تسويق الكفاءات الأردنية بمجالات الطاقة المتجددة في الخارج

الشبول يرعى اختتام فعاليات النسخة الثانية من برنامج إعلام السلام

إرادة ملكية باستثنائية الأمة في العشرين من تموز القادم

الامن العام : ضبط كافة المشاركين بمشاجرة الخالدية

العقبة تشيع 5 من أبنائها الذين قضوا بحادثة الميناء

محكمة الاحتلال ترفض الإفراج المبكر عن الأسير أحمد مناصرة

دعوة للمواطنين للتعرف على هذا السائق .. كاد ان يتسبب بكارثة - فيديو

جمعية وكلاء السياحة: حادثة العقبة لم تؤثر على حجوزات الفنادق

الثلاثاء، 28-06-2022 06:02 م

الوطني لحقوق الإنسان يدعو لتوفير ضمانات السلامة المهنية في مواقع العمل

1656426862897


 الوكيل الاخباري - دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى توفير ضمانات السلامة والصحة المهنية للعمال في بيئة العمل، سيما العاملين في المهن الخطرة.

وشدد المركز، في بيان اليوم الثلاثاء، على ضرورة تشديد الرقابة على ضمانات السلامة، وتكثيف الزيارات الرقابية الدورية من قبل الفرق المختصة للتأكد من صلاحية الأدوات والمعدات المستخدمة في مواقع العمل، غداة حادث ميناء العقبة أمس، بانفجار صهريج يحتوي غاز الكلورين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
q

الملحقية القطرية تعلن عن استكمال اختبارات العمل لـ 407 معلمين أردنيين

وزارة الخارجية

بحث تسويق الكفاءات الأردنية بمجالات الطاقة المتجددة في الخارج

62022288209115927628

الشبول يرعى اختتام فعاليات النسخة الثانية من برنامج إعلام السلام

إرادة ملكية

إرادة ملكية باستثنائية الأمة في العشرين من تموز القادم

620222815133985707482

الامن العام : ضبط كافة المشاركين بمشاجرة الخالدية

290802700_3099870860326977_441201029834477477_n

مياه اليرموك تبحث سير مشروعات المنحة الهولندية للتدريب والصرف الصحي

أخبار متعلقة
52022151353940267297

الهواري يوعز بزيادة فحوصات الـ PCR لمراجعي طوارئ المستشفيات

وزارة الصحة

مراكز توافر مطعوم كورونا الأحد - أسماء

6202212231925898763541

الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى حماية وتعزيز حقوق كبار السن

وزارة الصحة

الصحة تبحث زيادة فرص التعاون مع اليونيسيف

images

انخفاض انتشار فقر الدم بالأردن خلال العقد الماضي

وزارة الصحة

مراكز توافر مطعوم كورونا الثلاثاء - أسماء