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الخميس، 15-09-2022 04:25 م

الوطني لحقوق الإنسان يدعو للتأكد من صلاحية المباني القديمة للسكن

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الوكيل الإخباري - دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى إجراء مسح ميداني للمباني القديمة في مختلف مدن ومحافظات المملكة، للتأكد من صلاحية هذه المباني للسكن والاستخدام، والحيلولة دون تكرار الحادث الأليم الذي وقع في منطقة اللويبدة وأدى إلى إزهاق أرواح عدد من المواطنين.

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وأشاد المركز، في بيانه اليوم، بجهود الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ، معربًا عن تعازيه لجلالة الملك وللأسرة الأردنية الواحدة ولذوي الضحايا، بهذا المصاب الأليم، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.


وثمن المركز جهود جميع الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها مديرية الأمن العام، ومديرية الدفاع المدني التي بذلت وما تزال تبذل جهودًا كبيرةً لإخلاء المتوفين وإنقاذ الأحياء من تحت الأنقاض.


وفي هذا السياق، أكد المركز ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حياة الأفراد، وحقهم في السلامة الجسدية، وتمتعهم بسكن مناسب وملائم، داعيًا الجهات ذات العلاقة إلى ضرورة فرض الرقابة المسبقة لدى إنشاء الأبنية السكنية وفق المواصفات والمقاييس اللازمة التي تضمن سلامة الأبنية وتقيدها بالمعايير والاشتراطات الفنية والهندسية اللازمة.


كما دعا إلى اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق من يقوم بإجراء أي تعديل أو تبديل في المباني دون إشراف هندسي والحصول على تراخيص رسمية.

 




 

 


 

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