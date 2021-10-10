الوطني لحقوق الإنسان يزور إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

الوكيل الاخباري - زار فريق من المركز الوطني لحقوق الإنسان، يرأسه رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور رحيل الغرايبة، صباح اليوم الأحد، إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وكان في استقبالهم مدير الإدارة العميد الدكتور عمار القضاة.



وقدم العميد القضاة إيجازاً، أبرز من خلاله أهم عناصر الاستراتيجية الإصلاحية، وما تتضمنه من برامج إصلاحية وما شهدته تلك البرامج من تحديث وتطوير في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى التطور الذي شهدته العملية التدريبية والإنتاجية في المشاغل الحرفية الموجودة في مراكز الإصلاح والتأهيل، واستحداث المتجر الإلكتروني الذي يوفر فرصة للنزلاء لبيع منتوجاتهم من خلاله.

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