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الأربعاء، 25-08-2021 03:51 م

الوطني لحقوق الإنسان يزور مركز إصلاح وتأهيل سواقة

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الوكيل الاخباري - أطلع وفد من المركز الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا برئيس مجلس أمناء المركز الدكتور رحيل الغرايبة، خلال زيارته مركز إصلاح وتأهيل سواقة، على مهاجع النزلاء والمشاغل والمعامل الموجودة لديهم.

وبحسب بيان أصدره المركز، اليوم الأربعاء، فقد جرى، خلال اللقاء الذي حضره مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد عمر الكساسبة ومدير مركز إصلاح وتأهيل سواقة العقيد مازن العزام، بحث عدد من المواضيع التي تخص مركز إصلاح وتأهيل سواقة من حيث نشأته والتطورات التي شهدها، وأبرز مرافقه.

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