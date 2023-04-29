"الوطني لحقوق الإنسان" يطلق بيانه الثاني حول انتخابات بلدية باب عمان

الوكيل الإخباري - واصل فريق المركز الوطني لحقوق الإنسان مراقبة انتخابات رئاسة بلدية باب عمّان - محافظة جرش، وحتى لحظة إعداد هذا البيان الثاني، سجل المركز الملاحظات التالية حول مرحلة الاقتراع:

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1. انتظام وسلاسة إجراءات سير العملية الانتخابيّة.



2. ضعف الإقبال بشكلٍ عامٍ على العملية الانتخابيّة.



3. تكرار قيام مواطنين بتصوير و/أو محاولة تصوير ورقة الاقتراع داخل المعزل في الصندوق رقم (5) في مركز اقتراع "مدرسة المصطبة الثانوية للبنين"، والصندوق رقم (1) في مركز اقتراع "مدرسة المصطبة الثانوية المختلطة"، والصندوق رقم (8) في مركز اقتراع "مدرسة تلعة الرز الأساسية للبنين"، والصندوق رقم (8) في مركز اقتراع "مدرسة جبّة الثانوية للبنين"، حيث تعامل رؤساء لجان الاقتراع والفرز مع الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما فيها حذف الصور، وجرى تمرير الملاحظة إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، ووجهّت رؤساء لجان الاقتراع والفرز حول الإجراءات.



4. الاقتراع خارج المعزل في الصندوق رقم (1) في مركز اقتراع "مدرسة المصطبة الثانوية المختلطة" واعتماد ورقة الاقتراع.



5. منع إحدى المواطنات من الاقتراع بذريعة الاشتباه بـ"فقدان الأهلية" والسماح لمواطنة أخرى بالظروف ذاتها من الاقتراع في الصندوق رقم (1) في مركز اقتراع "مدرسة المصطبة الثانوية المختلطة.



ويُشير المركز في هذا الصّدد إلى قيامه بإرسال الملاحظات الرصديّة المتعلقة بسير العملية الانتخابيّة أولاً بأول إلى الهيئة المستقلة للانتخاب بهدف معالجتها.



ويؤكد المركز أنّ استقباله لشكاوى المواطنين حول سير العملية الانتخابيّة من خلال الخط السّاخن رقم (0798866884) وأرقام الهاتف الأرضي (065920396)، وسيعمل المركز على متابعتها وتوثيقها في تقاريره وبيانه الختاميّ.