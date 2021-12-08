الأربعاء 08-12-2021
الوكيل الاخباري

الوطني لحقوق الإنسان يطلق خطته الاستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة

النواب يحدد موعد قادم لمناقشة اتفاقية اعلان النوايا

زيادة على اسعار الهايبرد تصل لـ 3000 دينار اذا اتخذت الحكومة هذا القرار

دواء أكتيمرا يصل الأردن قريبا ويكلف أكثر من 1200 دينار لكل مريض كورونا

الهواري يجيب: اللقاحات فعّالة ضد "أوميكرون "

السفارة الأوكرانية للأردنيين: يمكنكم حيازة قطع الأراضي غير الزراعية

إدارة الأزمات تحذر من المنخفض الجوي مساء اليوم

وزير الصحة يوعز بحل مشكلة فحوصات "PCR" المتأخرة

تفاصيل جديدة عن المشتبه بإصابته بأوميكرون في الأردن

الهواري: نعد بأن تكون الخطط قائمة على اعتماد التعليم الوجاهي في الفصل الدراسي الثاني

الأربعاء، 08-12-2021 10:06 ص

الوطني لحقوق الإنسان يطلق خطته الاستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة

uDeTo1CNfn7DxslzVgm4bKZUqXhQefdY31KBihvK


الوكيل الإخباري - أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، خطته الاستراتيجية للأعوام 2023-2021 بهدف النهوض الجمعي بواقع حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.

اضافة اعلان


وأكد رئيس مجلس أمناء المركز، الدكتور ارحيل الغرايبة، أن هذه الخطة جاءت من واقع العمل اليومي للمركز والتشخيص الموضوعي لواقع حقوق الإنسان في الأردن، مشيرا إلى أنها تتميز باعتبارها رؤية مستقبلية لعمل المركز، ممزوجة بالبعدين التخطيطي والإجرائي بما فيها تعزيز الشراكات والتواصل محليا ودوليا.


كما أكد أن المركز يعتزم من خلال خطته الاستراتيجية النهوض بأدواره الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان والمستمدة من قانونه التأسيسي رقم 51 لسنة 2006 وتعديلاته من جهة، ومبادئ باريس المنشأة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جهة أخرى، من خلال الارتقاء بواقع حقوق الإنسان على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات.


وبين غرايبة أن خطة المركز تقوم على عدد من المحاور، أهمها: تطوير القدرات المؤسسية والكفاءات العاملة في المركز، بحيث يصبح بيت الخبرة في مجال حقوق الإنسان على مستوى المنطقة والإقليم، بالإضافة إلى رفع مستوى أداء المركز في رعاية حقوق الإنسان ورفع مستوى القدرة على حماية وتعزيز هذه الحقوق على الأراضي الأردنية.

 

وأضاف أن من هذه المحاور أيضا، ضرورة التوسع والانتشار لتغطية جميع مناطق المملكة ورفع مستوى المتابعة والرصد، ورفع مستوى التنسيق مع السلطات المختصة بكل مستوياتها، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي لحقوق الإنسان والتعاون مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية في هذا المجال، والاستفادة من التجارب العالمية.

 

وأوضح غرايبة أن المركز يبني خططه على المعلومات الدقيقة المتحصلة لديه من الميدان، ومن خلال خبرته لخارطة الحقوق والحريات داخل الدولة الاردنية، مؤكدا دقة المعلومات دون مبالغة أو تهويل، ودون تقليل أو تهوين.

 

من جهته، قدم المفوض العام لحقوق الإنسان، علاء الدين العرموطي، شرحا للخطة الاستراتيجية، أوضح فيها أن الخطة الاستراتيجية للمركز نابعة من أهدافه التي تتمثل في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها، استناداً إلى ما تضمنه الدستور من حقوق وواجبات وما التزمت به المملكة من اتفاقيات ومواثيق وعهود دولية.


وأضاف أن من أهدافهم كذلك، ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان على صعيدي الفكر والممارسة، وعدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس، وتعزيز النهج الديمقراطي في المملكة لتكوين نموذجا متكاملا ومتوازنا.

 

وأوضح العرموطي أن المركز يعمل على تحقيق أهدافه اعتمادا على العديد من الوسائل أبرزها؛ رصد أوضاع حقوق الإنسان في المملكة لمعالجة أي تجاوزات أو انتهاكات لها، ومتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية، بما في ذلك تسويتها أو إحالتها إلى السلطة التنفيذية أو التشريعية أو المرجع القضائي المختص لإيقافها وإزالة آثارها، وتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة لصون حقوق الإنسان.


وبين أن الخطة الاستراتيجية استندت لمجموعة من المرجعيات التي تشكل الإطار العام الناظم لعمل المركز وأهمها: الدستور الأردني وما تضمنه من حقوق واجبات، وما نصت عليه الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي التزم بها الأردن، وقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، والخطة الاستراتيجية للمركز لعام 2020-2018، والخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان لعام 2025-2016، وغيرها.

 

ولفت العرموطي إلى أبرز التحديات التي يجب مجابهتها وعدم الوقوف عندها، وهي ضعف وتراجع حجم التمويل المقدم من قبل الجهات المانحة والداعمة للمشاريع التي ينفذها المركز، والتفاوت الواضح في صفوف الموارد البشرية العاملة في المركز، وحاجة غالبيتهم إلى التدريب والتطوير وبناء القدرات بشكل مستمر، وضعف الاستجابة لتقارير وتوصيات المركز من قبل الجهات الرسمية، وعدم تعاون بعض ضباط الارتباط مع مخاطبات المركز.

 

وأضاف، أن منها كذلك الظروف الإقليمية والدولية، التي تلعب دوراً في تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، واستقبال موجات من اللاجئين، بالإضافة إلى تداخل أدوار الشركاء الاستراتيجيين وغياب خارطة واضحة، تبين تقاطعاتهم مع أدوار المركز.

 

وأشار إلى منهجيات إعداد الخطة الاستراتيجية وتقاطعات الخطة مع الأولويات الوطنية والأهداف الاستراتيجية، ومؤشرات النتائج الاستراتيجية والتشغيلية والمشاريع الاستراتيجية التي تم إعدادها للعمل عليها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ففف

تكريم شركة أردنية ناشئة لفوزها بمسابقة منظمة السياحة العالمية

image (1)

دواء أكتيمرا يصل الأردن قريبا ويكلف أكثر من 1200 دينار لكل مريض كورونا

2202014235015342087500

زيادة على اسعار الهايبرد تصل لـ 3000 دينار اذا اتخذت الحكومة هذا القرار

إدارة الأزمات

إدارة الأزمات تحذر من المنخفض الجوي مساء اليوم

IMG-20210504-WA0028

السفارة الأوكرانية للأردنيين: يمكنكم حيازة قطع الأراضي غير الزراعية

الوكيل لقاح

وزير الصحة يوعز بحل مشكلة فحوصات "PCR" المتأخرة

أخبار متعلقة
72f23569-0d3f-415c-aa8a-7bacd93d70bb

الأمن ينظم معرض "صنع بعزيمة" لنزلاء مراكز الإصلاح

2019113051238187

الغرايبة: العمل الحزبي ليس مناقضا لجوهر عمل الدولة

435436346

فعالية التعليم الإلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة

e-53

منظمة حقوقية: معظم حالات العنف ضد المرأة من داخل اسرتها

violence_contre_les_femmes

امرأة من بين كل 4 نساء متزوجات تعرضت للعنف في الأردن

ش

الحواتمة يفتتح دورة الإدارة الشرطية العليا للضباط في أكاديمية الشرطة الملكية