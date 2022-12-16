الجمعة 16-12-2022
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الجمعة، 16-12-2022 11:26 م

الوطني لحقوق الإنسان يعزي بالشهيد الدلابيح

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الوكيل الإخباري - يتقدم المركز الوطني لحقوق الإنسان بخالص مشاعر العزاء بوفاة شهيد الواجب العقيد عبدالرزاق الدلابيح من جهاز الأمن العام أثناء أداء واجباته المهنية والوطنية، كما ويتقدم لأهله وذويه وللأسرة الأردنية الكبيرة ببالغ مشاعر المواساة.

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ويشير المركز بهذا الصدد إلى أن الحق في التجمع السلمي حق كفله الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الانسان مع مراعاة التقيد باستخدام الوسائل السلمية وفق أطر المشروعية وسيادة الحق والقانون.


ويؤكد المركز في الوقت ذاته على استمرار فرق الرصد التي شكلها بمتابعة مجريات التطورات أولأ بأول في محافظات المملكة كافة.

 




 

 


 

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