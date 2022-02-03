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الخميس، 03-02-2022 03:14 م

الوطني لحقوق الإنسان يعلق على تقرير العفو الدولية حول الفلسطينيين

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الوكيل الإخباري - أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان على أهمية مضامين التقرير الصادر عن منظمة العفو الدوليّة بعنوان :" نظام الفصل العنصريّ الإسرائيليّ ضد الفلسطينيين: نظام قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانيّة".

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وأضاف المركز في بيان صحفي "إنه يؤكد على أهمية ما ورد في هذا التقرير من استخلاصات ثابتة استندت الى عمل متراكم على مدى 4 أعوام من الاستقصاء والبحث والتوثيق حول ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة لجريمة الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني بجميع مكوناتهم وأماكن وجودهم؛ بمن فيهم المقيمون في المناطق المحتلة لسنة1948 وامتداد هذه الممارسات للمواطنين الفلسطينيين اللاجئين والنازحين في البلدان الأخرى.


وناشد المركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة تكاتف الجهود الحقوقية الهادفة الى تحقيق العدالة الأمميّة من خلال وقف ممارسات الاحتلال الإسرائيليّ بحق الشعب الفلسطيني، وحث حكوماتها على ممارسة الولاية القضائية الشاملة تجاه هذه الممارسات الإسرائيلية وفقا لمقتضيات الاعتبارات الإنسانية والحقوقية باعتبار هذه الأفعال "جرائم ضد الإنسانيّة" تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

 




 

 


 

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