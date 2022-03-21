الوطني لحقوق الإنسان ينشئ غرفة عمليات لمراقبة الانتخابات

الوكيل الإخباري - أعلن المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إنشاء غرفة عمليات مزودة بالاحتياجات اللازمة كافة، لرصد ومراقبة انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.

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وأوضح المركز في بيان، أن الغرفة باشرت عملها منذ اليوم الأول لإعلان الهيئة المستقلة للانتخاب عن موعد الاقتراع، وستستمر في العمل والمراقبة ضمن مراحل العملية الانتخابية كافة، وصولا إلى يوم الاقتراع المقرر غدا الثلاثاء، بالإضافة إلى مرحلة ما بعد الاقتراع.



وأضاف، أنه أنهى الاستعدادات اللازمة للمراقبة على العملية الانتخابية، ووضع خطة عمل للمراقبين وضباط الارتباط، الذين سينتشرون في مختلف مراكز الاقتراع، ضمن مختلف مدن وألوية ومحافظات المملكة.



وأكد أن المراقبين وضباط الارتباط سيزودون غرفة العمليات بنتائج رصدهم أولا بأول، ليصار إلى متابعتها مع الجهات المعنية وإصدار التقارير والبيانات الصحفية بشأنها.



ولفت المركز إلى أن غرفة العمليات ستستقبل شكاوى وملاحظات المواطنين على سير العملية الانتخابية، من خلال الخط الساخن رقم (0798866884) وأرقام الهواتف الأرضية (065932257 – 065930072 – 065920396)، مشيرا إلى قيامه بمتابعتها وتوثيقها في تقاريره وبياناته.