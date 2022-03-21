الإثنين 21-03-2022
الوكيل الاخباري

تجارة عمان تدعو القطاع التجاري لتمكين العاملين من المشاركة بالانتخابات

نموذجية اليرموك تنظم مسابقة لتصميم أفضل طبق سياحي

الضمان : 6 آلاف متقاعد حصلوا على بطاقات سلف استهلاكية

مذكرة تفاهم بين اليرموك و كونراد أديناور الألمانية في مجال التدريب الطلابي

المحكمة تبطل قرارا إداريا لوزير العدل

المحكمة الإدارية تبطل قرارا إداريا لوزير الصحة

الصفدي ورئيس وأعضاء "البرلمانيات الاردنيات يزورون دار الضيافة للمسنين

الملك في دارة فاضل باشا الفهيد

الدولار يسجل ارتفاعا كبيرا أمام الليرة اللبنانية

"زراعة النواب": إخراج سد الكرامة البالغة سعته 55 مليون م3 من الخدمة بسبب ملوحته العالية

الإثنين، 21-03-2022 03:59 م

الوطني لحقوق الإنسان ينشئ غرفة عمليات لمراقبة الانتخابات

WhatsApp Image 2022-03-21 at 2.24.22 PM


الوكيل الإخباري - أعلن المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إنشاء غرفة عمليات مزودة بالاحتياجات اللازمة كافة، لرصد ومراقبة انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.

اضافة اعلان


وأوضح المركز في بيان، أن الغرفة باشرت عملها منذ اليوم الأول لإعلان الهيئة المستقلة للانتخاب عن موعد الاقتراع، وستستمر في العمل والمراقبة ضمن مراحل العملية الانتخابية كافة، وصولا إلى يوم الاقتراع المقرر غدا الثلاثاء، بالإضافة إلى مرحلة ما بعد الاقتراع.


وأضاف، أنه أنهى الاستعدادات اللازمة للمراقبة على العملية الانتخابية، ووضع خطة عمل للمراقبين وضباط الارتباط، الذين سينتشرون في مختلف مراكز الاقتراع، ضمن مختلف مدن وألوية ومحافظات المملكة.


وأكد أن المراقبين وضباط الارتباط سيزودون غرفة العمليات بنتائج رصدهم أولا بأول، ليصار إلى متابعتها مع الجهات المعنية وإصدار التقارير والبيانات الصحفية بشأنها.


ولفت المركز إلى أن غرفة العمليات ستستقبل شكاوى وملاحظات المواطنين على سير العملية الانتخابية، من خلال الخط الساخن رقم (0798866884) وأرقام الهواتف الأرضية (065932257 – 065930072 – 065920396)، مشيرا إلى قيامه بمتابعتها وتوثيقها في تقاريره وبياناته.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ww

نموذجية اليرموك تنظم مسابقة لتصميم أفضل طبق سياحي

3202214183628133636179

الضمان : 6 آلاف متقاعد حصلوا على بطاقات سلف استهلاكية

3202217101826578515333

مذكرة تفاهم بين اليرموك و كونراد أديناور الألمانية في مجال التدريب الطلابي

ww

المحكمة تبطل قرارا إداريا لوزير العدل

وزارة الصحة

المحكمة الإدارية تبطل قرارا إداريا لوزير الصحة

ffff

الملك في دارة فاضل باشا الفهيد

أخبار متعلقة
160498559703985600

راصد يدعو لتعطيل القطاع الخاص في يوم الانتخابات

WhatsApp Image 2022-02-27 at 1.47.14 PM

الغرايبة والعرموطي يشاركان في مؤتمر دولي بالقاهرة

M63A9710 - Copy

بدء الطعون في قوائم المرشحين الأولية للانتخابات الاثنين

f5d1f71b-أحمد-سمارة-الزعبي (1)

الزعبي يوضح أسباب رفض نقابة المهندسين رقابة "الوطني لحقوق الانسان" على الانتخابات

M63A9728 - Copy

31 حزبا سياسيا ليس لديهم مترشحين في الانتخابات المقبلة

الشواربة

الشواربة: إطلاق مركز اتصال موحد لأمانة عمّان