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الجمعة، 01-10-2021 10:31 م

الوطني لحقوق الإنسان يوصي بسن قانون خاص لحماية كبار السن

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الوكيل الإخباري - أوصى المركز الوطني لحقوق الإنسان بالإسراع في سن قانون خاص يحمي حقوق كبار السن، وإنشاء مراكز متخصصة بالرعاية الصحية لهذه الفئة من خلال مختصين بطب الشيخوخة، واعتماد تخصص طب الشيخوخة من قبل مجلس الطب الأردني.

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ودعا المركز في بيان صحفي، اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، إلى دعم الجهود الدولية الهادفة إلى صياغة اتفاقية دولية لحقوق هذه الفئة، طارحا جملة من التحديات والمعوقات التي يتعرض لها كبار السن.


ورصد المركز أبرز العقبات والتحديات التي تواجهها هذه الفئة من المجتمع، أبرزها: عدم وجود قانون خاص بحقوق كبار السن، ونقص ملحوظ في التخصصات الطبية التي تعنى بهم كطب الشيخوخة، وتمريض كبار السن، بالإضافة إلى عدم وجود الرعاية الصحية المنزلية المجانية.


كما يواجه هذه الفئة، محدودية توفر نوادٍ نهارية في معظم محافظات المملكة لقضاء وقت فراغهم، وافتقار المناطق النائية إلى الخدمات الصحية والاجتماعية الخاصة بهم، وضعف توفر أجهزة مساندة في المرافق العامة والترفيهية، مما يعيق حركتهم ودمجهم ومشاركتهم في المجتمع.


ودعا المركز المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني، إلى ضرورة تكثيف الجهود لإعمال حقوق كبار السن، بما في ذلك دعم الأردن للجهود الدولية الهادفة إلى صياغة اتفاقية دولية لحقوق كبار السن.


وأوصى بالإسراع في سن قانون خاص يحمي حقوق كبار السن، واستحداث أندية نهارية حكومية لهم في جميع محافظات المملكة، وإنشاء مراكز صحية متخصصة بالرعاية الصحية لهذه الفئة من قبل أطباء متخصصين بطب الشيخوخة، واعتماد تخصص طب الشيخوخة من قبل مجلس الطب الأردني. كما أوصى المركز بتحفيز القطاع الخاص لتقديم الدعم المادي والمعنوي والنفسي والاجتماعي والقانوني لكبار السن، لدمجهم في الحياة الاجتماعية والثقافية، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي لخدمة كبار السن أو الاستفادة من خبراتهم ، ووضع البرامج التوعوية والإرشادية بهذا الخصوص.

 

المصدر : بترا  

 

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