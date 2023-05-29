الوطني لشؤون الأسرة: الحضانات المنزلية فرصة لتمكين المرأة اقتصاديا

الوكيل الإخباري - قال مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد الزعبي، إنّ التوجه لإنشاء حضانات منزلية، فرصة لتمكين الأمهات وكذلك مقدمات الخدمة للأطفال اقتصادياً، بالإضافة إلى توفير بيئات آمنة وداعمة لنمو الأطفال. اضافة اعلان





جاء ذلك بالتزامن مع إنشاء ودعم 10 حضانات منزلية في شرق عمان، ومحافظتي إربد والزرقاء اليوم الاثنين، ضمن مشروع "مأسسة الحضانات المنزلية في الأردن.. التمكين الاقتصادي والتطوير الوظيفي للمرأة" المنفذ بالتعاون بين المجلس الوطني لشؤون الأسرة وجمعية الخدمة الجامعية في كندا، وبتمويل من الحكومة الكندية.



وبيّن الزعبي أن المشروع جاء بهدف إيجاد فرص عمل جديدة للفتيات من خلال تبني هذه الحضانات من ناحية تجهيزها وتأثيثها وبما يتناسب وطبيعة الخدمة التي تقدمها، إضافة الى تدريب مقدمات الرعاية على مهارات الطفولة المبكرة وإدارة الحضانات، وكذلك لتحديث وتطوير منهاج "حاضنة الأطفال" بالشراكة مع مؤسسة التدريب المهني؛ وبما يتوافق والمعايير المهنية لهذه المهنة التي تم اعتمادها أخيرًا مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.



وأكد الزعبي أنّه تم إعداد المعايير الخاصة باختيار الحضانات المنزلية لتشمل مجالات عدة تمثلت بالمؤشرات الخاصة بالبيانات والمعلومات عن صاحبة الحضانة، وموقع الحضانة، والشروط الصحية والسلامة العامة، وكذلك الخبرات والمؤهلات العلمية.