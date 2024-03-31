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الأحد، 31-03-2024 01:55 م

"الوطني للأمن السيبراني": ارتفاع نسبة الحوادث السيبرانية 100% في الربع الرابع من 2023

daqiqahnews.com-638


الوكيل الإخباري - نشر المركز الوطني للأمن السيبراني، اليوم الأحد، تقرير الموقف الأمني السيبراني في الأردن خلال الربع الرابع من عام 2023 .

وبيّن التقرير الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن الربع الأخير من 2023 شهد ازدياداً ملحوظاً في نسبة الحوادث السيبرانية، بزيادة نسبتها 100% مقارنة مع الربع الثالث من 2023.

وأضاف أنه بلغ عدد الحوادث السيبرانية التي تم التعامل معها خلال الربع الرابع من العام الماضي 915 حادثة، استهدفت الشبكة الأمنية للحكومة وعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى عدد من المؤسسات الحيوية.

وبلغ عدد عمليات الاستجابة التي قام بها فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية 30 عملية، قام خلالها فريق التحقيقات الرقمية بإجراء 31 عملية .

وأوضح التقرير أنه ما تزال غالبية الحوادث تشير لرصد أنشطة خاصة بالبرمجيات الخبيثة، ولوحظ ازدياد لتلك الحوادث بنسبة 75% مقارنة مع الربع الثالث من 2023 ما يدل على عدم اتباع المؤسسات بشكل عام للممارسات الأمنية للحماية من مخاطر الفضاء السيبراني.

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