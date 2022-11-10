الوطني للأمن السيبراني يحذر الأردنيين: شركات ومنصات وهمية تمارس الإحتيال

الوكيل الإخباري - حذر مدير المركز الوطني للأمن السيبراني بسام المحارمة من الشركات والمنصات الوهمية التي تدّعي بأنها شركات تجارة إلكترونية و بأن نشاطها هو عرض منتجات أو ما شابه ذلك.

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وقال المحارمة، في تغريدة عبر "تويتر" إن هذه الشركات والمنصات توهم العملاء بإمكانية تحقيق أرباح سريعة و مضاعفة.



وأضاف أن المستخدم سيكون عرضة للوقوع ضحية الإحتيال و ضياع الأموال.