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السبت، 03-06-2023 10:54 م

الوطني للأمن السيبرانيّ يحذر من ثغرة في برنامج iMessage على أجهزة الآيفون

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الوكيل الاخباري - حذر المركز الوطني للأمن السيبرانيّ من ثغرة خطيرة محتملة في برنامج iMessage على أجهزة الآيفون.

وقال المركز في منشور عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، إنه يمكن استغلال الثغرة لاختراق معلومات المستخدمين الشخصية، ونصح بتعطيل برنامج iMessage من خلال الإعدادات الخاصة بالهاتف المحمول إلى حين إصدار شركة أبل تحديث لبرامجها.

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