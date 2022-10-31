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الإثنين، 31-10-2022 02:51 م

الوطني للأمن السيبراني يختتم حملة تلميحة رقمية

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الوكيل الإخباري - اختتم المركز الوطني للأمن السيبراني، يوم أمس الأحد، شهر التوعية بالأمن السيبراني، وحملة " تلميحة رقمية" التي أطلقها مطلع تشرين الأول، ضمن فعالية ختامية لموظفي المركز.

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وبحسب بيان للمركز اليوم الاثنين، تضمنت الفعالية حلقات نقاشية مختلفة حول الحملة وأهمية التوعية بالحوادث الأمنية للأفراد والمؤسسات، وعرض مقتطفات من أهم الأنشطة والفعاليات التي شارك بها المركز خلال الشهر الماضي.


وأكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس بسام المحارمة، أهمية إشراك المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في خطط المركز التوعوية والمشاريع التي تهدف لتوفير فضاء سيبراني آمن وقادر على مواجهة أي تهديدات قد يتعرض لها.


وأشار إلى أهمية الاستمرار بالحملات التوعوية والسعي لتوعية المواطن بجميع الحوادث الأمنية التي يمكن أن يتعرض لها.


واختتمت الفعالية، بنقاش ثري حول الخطط والأهداف المتعلقة بالخدمات التي يقدمها المركز، بالإضافة إلى طرح الكثير من المقترحات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات التي يقدمها المركز للأفراد والمؤسسات.

 




 

 


 

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