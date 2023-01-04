الأربعاء 04-01-2023
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الأربعاء، 04-01-2023 12:58 م

الوطني للأمن النووي: نسعى لبناء منظومة الأمن النووي والاشعاعي

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن / رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأمن النووي والاشعاعي المهندس زياد السعايدة أهمية دور المركز في بناء منظومة الأمن النووي والاشعاعي باعتبارها جزءا من بناء منظومة القدرات الوطنية للتعامل مع المواد النووية والاشعاعية الأخرى.

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جاء ذلك خلال افتتاح دورة تدريبية متخصصة ينظمها المركز لـ27 طالبا من طلبة الماجستير والبكالوريوس من قسم إدارة موارد المياه والبيئة في كلية الزراعة التكنولوجية في جامعة البلقاء التطبيقية.


و أكد السعايدة أهمية الدورة في تعزيز قدرات المشاركين وإرساء المبادئ الأساسية لثقافة الأمن النووي ومواكبة التطور والمستجدات التي تشهدها المملكة في بناء برنامجها النووي وحماية صحة الإنسان والبيئة ومنع الاتجار غير المشروع في المواد النووية والإشعاعية.

من جانبه قال مدير المركز الوطني للأمن الوطني والاشعاعي الدكتور سامر القرعان أن الدورة ستناقش على مدى يومين أساسيات الإشعاع والوقاية الإشعاعية والنفايات المشعّة، والحوادث الإشعاعية، ومحطات معالجة المياه، بالإضافة إلى أهمية أجهزة ومعدات المراقبة والكشف الإشعاعي في جميع المنافذ الحدودية للمملكة (البرية والبحرية والجوية).

 




 

 


 

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