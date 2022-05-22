الوطني للأمن وإدارة الأزمات: جدري القرود لا يشكل خطراً على المستوى الاستراتيجي للأردن

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الدكتور احمد النعيمات ان فيروس جدري القرود لا يشكل خطر على مستوى استراتيجي في المملكة حتى الآن.



وأضاف النعيمات لـ " الوكيل الإخباري" إن التنسيق والتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة مستمر فيما يخص الأوبئة والأمراض وآخرها فيروس جدري القرود.



وبين أن المركز لديه خطة للأمراض الوبائية بشكل عام، منوها الى ان هذه الخطة قابلة للتفعيل إذا ازداد مستوى المخاطر وأصبح يؤثر على المستوى الاستراتيجي في الاردن.



من جهته قال استشاري الأوبئة وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي" عبر برنامج الوكيل" اليوم الأحد، إن فيروس جدري القرود نادر و أعراضه أخف خطورة من فيروس الجدري المتعارف عليه بالإضافة إلى أن معدل انتشار جدري القرود ضئيلة .



ومن المقرر أن يعقد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة اليوم الاحد اجتماعا لبحث تطورات جدري القرود، مع المسؤولين في وزارة الصحة بما فيهم إدارة الأوبئة ومديرية المختبرات لمناقشة الخطة التي وضعتها وزارة الصحة للوقاية ورفع مستوى الوعي الصحي لدى الكوادر الصحية والمواطنين حول المرض.

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