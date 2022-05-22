الأحد 22-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مراقب عام الشركات: عودة نتائج الشركات لطبيعتها قبل كورونا

الطاقة: فواتير الكهرباء التي تزيد عن 600 كيلوواط ارتفعت من 3-4 دنانير

الليرة اللبنانية تتراجع بشكل كبير أمام الدولار

فرنسا: 5 قتلى بتحطم طائرة في جبال الألب

بايدن يصل إلى اليابان في زيارة رسمية

الغذاء والدواء: مخزون حليب الأطفال في المملكة آمن ونعتمد أكثر من موقع تصنيعي

اجتماع بين الأوقاف ومكاتب الحج والعمرة لبيان تكلفة أداء مناسك الحج لهذا العام

لاغارد: العملات المشفرة لا قيمة لها ويجب تنظيمها

الحمل الكهربائي يسجل 2900 ميغاواط مساء السبت

الوطني للأمن وإدارة الأزمات: جدري القرود لا يشكل خطراً على المستوى الاستراتيجي للأردن

الأحد، 22-05-2022 12:17 م

الوطني للأمن وإدارة الأزمات: جدري القرود لا يشكل خطراً على المستوى الاستراتيجي للأردن

1 (51)


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الدكتور احمد النعيمات ان فيروس جدري القرود لا يشكل خطر على مستوى استراتيجي في المملكة حتى الآن. 

وأضاف النعيمات لـ " الوكيل الإخباري" إن التنسيق والتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة مستمر فيما يخص الأوبئة والأمراض وآخرها فيروس جدري القرود. 

وبين أن المركز لديه خطة للأمراض الوبائية بشكل عام، منوها الى ان هذه الخطة قابلة للتفعيل إذا ازداد مستوى المخاطر وأصبح يؤثر على المستوى الاستراتيجي في الاردن. 

من جهته قال استشاري الأوبئة وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي" عبر برنامج الوكيل" اليوم الأحد، إن فيروس جدري القرود نادر و أعراضه أخف خطورة من فيروس الجدري المتعارف عليه بالإضافة إلى أن معدل انتشار جدري القرود ضئيلة .  

ومن المقرر أن يعقد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة اليوم الاحد اجتماعا لبحث تطورات جدري القرود، مع المسؤولين في وزارة الصحة بما فيهم إدارة الأوبئة ومديرية المختبرات لمناقشة الخطة التي وضعتها وزارة الصحة للوقاية ورفع مستوى الوعي الصحي لدى الكوادر الصحية والمواطنين حول المرض.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
66daa97f-61190cd70bae5

الطاقة: فواتير الكهرباء التي تزيد عن 600 كيلوواط ارتفعت من 3-4 دنانير

516591064

الغذاء والدواء: مخزون حليب الأطفال في المملكة آمن ونعتمد أكثر من موقع تصنيعي

religious-2262799_1920-1-780x470

اجتماع بين الأوقاف ومكاتب الحج والعمرة لبيان تكلفة أداء مناسك الحج لهذا العام

0L5A8804

الحمل الكهربائي يسجل 2900 ميغاواط مساء السبت

optimized-cvtq

السياحة: ارتفاع الدخل مؤشر لتعافي القطاع من جائحة كورونا

0L5A1066

1321 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
تتتتت

الأردن يعتمد الـ PCR للكشف عن جدري القرود

4202228224438242778203

مليون و444 ألف مشترك فعّال بالضمان الاجتماعـي

626d369f1020e

الأشغال تتعامل مع تجمع للرمال على طريق وادي عربة

Ke3KwpESklajCISiQur607Cqi25V3pP2cZPRZtAf

تحديد مكان ووقت رصد هلال العيد في الأردن

agriculture-1024x570-1

مشروع زراعي ضخم للضمان الإجتماعي يرى النور قريباً - تفاصيل

عبارات_عن_السفر

الأردنيون أنفقوا 99,2 مليون دينار على السفر خلال شهرين - أرقام