الوطني للأمن وإدارة الأزمات ينفذ تمريناً وطنياً شاملاً

الوكيل الإخباري - تبدأ يوم غدٍ الأحد فعاليات التمرين الذي ينفذه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بمشاركة القوات المسلحة- الجيش العربي والأجهزة الأمنية ومختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بالتعاون مع وكالة خفض التهديدات الدفاعية الأمريكية DTRA، والحرس الوطني لولاية كولورادو CONG والسفارة الأمريكية في عمان؛ للوقوف على مدى الجاهزية واختبار السلامة العامة في مجال التعامل مع المواد الخطرة (الكيماوي، البيولوجي، الاشعاعي) في مواقع مختلفة من المملكة.

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ويتضمن التمرين الذي أُطلق عليه تسمية “درع الأردن” وتستمر أحداثه حتى الثلاثاء المقبل؛ محاكاة أحداث متنوعة تحدث في مناطق ضواحي العاصمة عمان ومحافظات اربد والزرقاء والعقبة، ويتطلب التمرين تنفيذ فعاليات تدريبية من مختلف الأجهزة والمؤسسات، إضافة إلى تواجد أمني واغلاقات وتنفيذ عمليات إنقاذ وإطلاق صافرات إنذار وعمليات اخلاء وتحريك آليات.



ويذكر أن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ينفذ تمارين وطنية على مدار العام وفي مختلف مناطق المملكة لاختبار الخطط الوطنية في مجالات الأزمات والكوارث الطبيعية.







