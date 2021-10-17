الأحد 17-10-2021
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الأحد، 17-10-2021 05:52 م

الوطني للبحوث الزراعية يبحث مع وفد هولندي تنفيذ مشاريع ريادية

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الوكيل الاخباري - بحث مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، الدكتور نزار حداد، مع وفد هولندي، تنفيذ مشاريع ريادية تتبنى تقنيات زراعية حديثة.

وأكد حداد، خلال استقباله الوفد، استعداد المحطات والمراكز البحثية لتنفيذ مشاريع ريادية تسهم في تذليل صعوبات وتحديات تواجه المزارعين والباحثين على حد سواء مشيرا إلى أن المركز حرص منذ تأسيسه على توظيف مخرجات البحث العلمي بالتعاون مع شركائه المحليين والدوليين للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الاستدامة الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي.

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