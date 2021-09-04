الوطني للبحوث الزراعية يحذر من الانشطة المهددة للنظم البيئية

الوكيل الإخباري - حذرت الباحثة في المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتورة رشا العمارين من الأنشطة البشرية غير المسؤولة التي تشكل تهديداً حقيقياً للنظم البيئية الطبيعية في المملكة.

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وأضافت خلال بيان للمركز الوطني "أن إلغاء دور الطبيعة بالأنشطة الحضرية أدى للإخلال بالحياة البرية البعلية وسوء الاستغلال والاستخدام، وأحدث تدهورا بالموائل الحيوية البرية وتآكل تربتها".



وبينت أن التنوع الجيولوجي في بيئة الأردن أسهم في التنوع الحيوي والمناخي وظهور بيئات متنوعة تلعب دورا مهما في الاستقرار البشري وضمان بيئة صحية لقاطنيه وأمنهم الغذائي.



وحذرت العمارين من الأنشطة البشرية التي تستنزف الموارد وتؤدي إلى تغيير البيئة الطبيعية، مشيرة إلى أن بعض الحيوانات تترك موطنها الأصلي وتنتقل إلى بيئة جديدة بحثا عن مصادر مائية شحت في موطنها الأصلي.



وقالت إن التعامل مع التربة بالاستخدام المفرط للمبيدات والأسمدة الكيميائية، أدى لتلوث التربة والموارد المائية، كما أن الاستخدام الجائر للآلات الزراعية أدى الى تآكل التربة وإهلاكها والقضاء على كائناتها الدقيقة، إضافة الى الرعي الجائر المسبب للتصحر.



وأشارت إلى أنه رغم التزام الأردن باتفاقية التجارة العالمية للأصناف المهددة بالانقراض إلا أن هذا لم يمنع الصيد غير القانوني الذي بات يشكل تهديدا لأنواع الحياة البرية المختلفة.



وبينت أن المسؤولية المحلية يجب أن تتركز في عمل جميع القطاعات والمجتمعات المحلية الخاصة والحكومية لتفادي الممارسات غير المسؤولة كالرعي الجائر والاستخدام غير الحكيم لمصادر المياه المحدودة.

واقترحت إعادة تدوير المناطق المتدهورة والمهددة بالانقراض بيئياً، حيث يعد التهتك البيئي سببا مهما في تزعزع الأمن الغذائي باعتباره تهديداً حقيقياً للتنوع الحيوي.



وأشارت إلى أن الأردن يعمل جدياً على تطبيق سياسات وخطة استراتيجية استجابة لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الحيوي، التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي في حفظ التنوع البيولوجي، وتوجيه الاهتمام الوطني نحو حفظ وإدارة مستدامة للموائل الطبيعية.



وأكدت أهمية وجود مبادرات لزيادة منشآت محمية ذات قيمة وتنوع حيوي عالٍ، للحفاظ على تنوعها البيولوجي للأجيال المقبلة بالتعاون بين الحكومة والمنظمات الأهلية، وتبني وتشجيع سياسات مستدامة وتهيئة وتعليم المزارعين وتوجيههم لأنواع ومحاصيل قليلة التكلفة وعالية الإنتاج بطرق وخطط زراعية حديثة.

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