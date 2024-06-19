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الأربعاء، 19-06-2024 08:12 م

الوطني للبحوث الزراعية يحذر من تأثير ارتفاع درجات الحرارة على الحيوانات والنباتات

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الوكيل الاخباري - حذر المركز الوطني للبحوث الزراعية المزارعين ومربي الثروة الحيوانية من تأثير إرتفاع درجة الحرارة على الثروتين الحيوانية والنباتية، مقدما توصيات وإجراءات للحد من تأثيرها .  

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وقال المدير العام للمركز الدكتور نزار حداد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن موجات الحر التي شهدتها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، سجلت أعلى درجات حرارة في عدة أماكن حول العالم، وهي ظاهرة جاءت نتيجة لتغير المناخ وتؤثر سلبا على الناس والحيوانات والنباتات.

 

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