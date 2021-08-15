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الأحد، 15-08-2021 08:12 م

الوطني للبحوث الزراعية يكرم فائزين بجائزة الموظف المثالي

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 الوكيل الاخباري - كرم مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد باحثين في المركز حصلا على جائزة الموظف المثالي لعام 2021 مشيراً إلى حصول الدكتور إياد مسلم على جائزة الموظف المثالي التخصصية وسميحة عربيات على جائزة الموظف المثالي المساندة لعام 2021.اضافة اعلان


وقال حداد إن المركز يواكب على الدوم استمرار تحقيق الإنجازات من خلال تسهيل مهمة الرياديين والمبدعين وانضاج أفكارهم ورعايتها للحصول على الجائزة لايجاد بيئة تنافسية ايجابية بين الموظفين لرفع سوية الأداء العام للجهاز الحكومي في تقديم الخدمات العامة للمواطنين بأعلى درجات الكفاءة والتميز.

 




 

 


 

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