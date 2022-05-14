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السبت، 14-05-2022 04:44 م

الوطني للعناية بالمرأة يطلق حملاته الصحية في إربد الأحد

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الوكيل الإخباري -يطلق المركز الوطني للعناية بصحة المرأة، يوم غد الأحد، حملاته الصحية المجانية في محافظة إربد، حيث ستبدأ بتنفيذ حملة في مقر جمعية أهل المعروف في دير أبي سعيد بلواء الكورة.

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وقال المركز في بيان اليوم السبت، إن الحملة التي يتضمن برنامجها خدمة مناطق اخرى في محافظة إربد على مدار الاسبوع الحالي، تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عصراً في مقرات الجمعيات الخيرية المعلن عنها.


واضاف ان العيادات المتنقلة للحملة ستقدم خدمات صحية مختلفة تشمل العناية بصحة المرأة قبل الانجاب ورعاية الحوامل وفترة النفاس وسن الأمل، ومشورة الأسرة ووسائل تنظيمها والكشف المبكر عن سرطان الثدي وهشاشة العظام ، واجراء الفحوصات المخبرية اللازمة والكشف عن فقر الدم.


وبين المركز، ان الحملة ستشمل أيضاً الكشف عن الحالات المزمنة من قبل اخصائي طب الأسرة للرجال والنساء والاطفال وأمراض العيون وصرف العلاج اللازم عند الحاجة، بالاضافة الى محاضرات توعوية وتثقيفية. 

 




 

 


 

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