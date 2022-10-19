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الأربعاء، 19-10-2022 12:18 م

الوطني لمكافحة الأوبئة في حدود جابر لمتابعة إجراءات مواجهة الطوارئ الصحية

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الوكيل الإخباري - زارت رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رائدة القطب، الأربعاء، مركز حدود جابر برفقة ممثلين عن وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات للوقوف على الإجراءات الصحية المتبعة من قبل الجهات المعنية.

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وأكدت القطب خلال زيارتها على ضرورة تطبيق التوصيات والبروتوكولات الصحية المتبعة التي تم إقرارها مؤخرا من قبل الجهات المعنية لمواجهة الطوارئ الصحية والأوبئة، والمتعلقة بالتعامل مع المسافرين والبضائع والإرساليات الزراعية.


وشددت على أهمية رفع الوعي الصحي لدى العاملين والمسافرين وكذلك استخدام الأساليب الصحية والوقائية المناسبة لمنع انتقال العدوى فيما بينهم.


واطلعت القطب خلال جولتها برفقة اللجنة المعنية على عمل جميع المحطات التي يتم التعامل فيها مع البضائع والإرساليات الزراعية منذ دخولها الأراضي الأردنية ولغاية مغادرة المركز الحدودي.


وتأتي هذه الزيارة نظرا لتطور الوضع الوبائي في دول الجوار.

 




 

 


 

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