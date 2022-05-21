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السبت، 21-05-2022 01:58 م

الوطني لمكافحة الأوبئة يعقد اجتماعا لبحث تطورات جدري القرود

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الوكيل الإخباري - قرر المركز الوطني لمكافحة الأوبئة عقد اجتماع لبحث تطورات جدري القرود، الأحد، مع المسؤولين في وزارة الصحة بما فيهم إدارة الأوبئة ومديرية المختبرات، ومناقشة تطورات الوضع الوبائي المحلي والدولي.

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وقالت رئيس المركز رائدة القطب أنه سيتم مناقشة الخطة التي وضعتها وزارة الصحة للوقاية ورفع مستوى الوعي الصحي لدى الكوادر الصحية والمواطنين حول المرض، وطرق انتقاله والإجراءات الوقائية الاحترازية الواجب اتباعها.


وأشارت إلى أنه سيتم تحديد خطة الاستجابة والاتفاق على صياغة التعريف العملي للحالة وتحديد الآلية التي ستتبع للتحري والتبليغ عن الحالة لتأكيد الاكتشاف المبكر للحالات.


ويهدف الاجتماع إلى تنسيق الجهود الصحية والمتعلقة بالصحة على المستوى الوطني وبشكل مبكر وتحديد الأدوار المناطة بكل جهة لمتابعة تنفيذها.

( المملكة) 

 




 

 


 

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