الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تؤكد استمرار دعمها لقطاع المياه في الأردن

الوكيل الإخباري - أكدت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "USAID"، سامانثا بور، استمرار تقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع المياه، ودعم الجهود الحكومية الرامية إلى ضمان مائي آمن في الأردن.

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وبحسب بيان لوزارة المياه والري اليوم الأربعاء، ثمنت سامانثا في رسالة لوزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، الجهود التي يبذلها قطاع المياه والتعاون الوثيق مع الوكالة الأميركية في إنجاز وتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي الممولة من الولايات المتحدة الأميركية لإيجاد حلول مستدامة للمياه في الأردن.

يشار إلى أن الوكالة الأميركية مولت عددا كبيرا من المشاريع في الأردن خلال السنوات الـ10 الماضية، بقيمة 1,5 مليار دولار، وتمول حاليا عددا من المشاريع الحيوية مثل مشروع خفض الفاقد المائي والذي يهدف إلى تحسين إدارة كميات التزويد المائي لكل مناطق محافظة العاصمة ومحافظات المملكة كافة، ودعم جهود الوزارة في الوصول إلى النسبة السنوية المستهدفة لخفض الفاقد المائي والبالغة 2 بالمئة للوصول إلى ما نسبته 25 بالمئة بحلول عام 2040.