الوكالة الأميركية للتنمية تبحث دعم الأردن في تحقيق الأمن المائي

الوكيل الإخباري - رئيسة الوكالة الأميركية سامانثا باور، ووزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ووزير المالية محمد العسعس، أكدوا العلاقة القوية بين الولايات المتحدة والأردن والتعاون المستمر في دعم النمو الاقتصادي والإصلاحات.

اضافة اعلان



وناقش الأطراف خلال اللقاء، الذي عقد في واشنطن، ندرة المياه الشديدة في الأردن وكيف يمكن للوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن تدعم الأردن في تحقيق رؤيتها للأمن المائي.



وتراجعت حصة الفرد الأردني من المياه خلال العقود الماضية ووصلت إلى ما دون 100 متر مكعب سنويا، حيث تعتبر من أقل النسب على مستوى العالم، فيما تبلغ نسبة الفاقد من المياه في الأردن 48%، بحسب تصريحات سابقة لوزارة المياه والري.



وبحث اللقاء في واشنطن مشاركة المرأة الأردنية في حجم القوى العاملة، واحتياجات اللاجئين في الأردن وخطة الاستجابة للأزمة السورية.



وقالت باور إن الولايات المتحدة تولي علاقتها مع الأردن أهمية كبرى، وهي ملتزمة بتقديم المساعدة المستمرة والعمل من أجل استقرار طويل الأمد في الأردن.



وقالت السفيرة الأردنية في واشنطن، دينا قعوار: "لقاء رائع رئيسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامنثا باور، والوفد الأردني الاقتصادي، وسنواصل الارتقاء بشراكتنا إلى آفاق جديدة، وهناك الكثير من الإمكانات والعمل أمامنا".