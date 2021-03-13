الوكيل الإخباري في بث مباشر من مستشفى السلط

الوكيل الإخباري - عملا بالمهنيّة ، للوقوف على حيثيات الحادثة التي أدت إلى وفاة عدد من المرضى في مستشفى السلط الحكومي ، إثر أنقطاع الأوكسجين ، نتيجة لخلل فني فقد تواجد "الوكيل الإخباري " في قلب الحدث .

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وتجوّلت كاميرا "الوكيل الإخباري" أمام باحة المستشفى ، حيث ظهرت مرتبات من الأمن العام ، لتطويق المستشفى ، عدا عن كوادر من الدفاع المدني.

وقد تجمهر مواطنون ، أمام المستشفى ، حيث طالبوا بالوقوف على تفاصيل الحادثة والتحقيق في الأمر ، متهمين إدارة المستشفى بـ"التقصير" ، لعدم وجود استعدادات لمثل هذه الحالات الطارئة.



