السبت 13-03-2021
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بالفيديو- غضب ملكي مما حصل في مستشفى السلط

السبت، 13-03-2021 12:32 م

حادثة أثارت الرأي العام

الوكيل الإخباري في بث مباشر من مستشفى السلط

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من أمام مستشفى السلط الحكومي


الوكيل الإخباري - عملا بالمهنيّة ، للوقوف على حيثيات الحادثة التي أدت إلى وفاة عدد من المرضى في مستشفى السلط الحكومي ، إثر أنقطاع الأوكسجين ، نتيجة لخلل فني فقد تواجد "الوكيل الإخباري " في قلب الحدث .

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وتجوّلت كاميرا "الوكيل الإخباري" أمام باحة المستشفى ، حيث ظهرت مرتبات من الأمن العام ، لتطويق المستشفى ، عدا عن كوادر من الدفاع المدني.

 

وقد تجمهر مواطنون ، أمام المستشفى ، حيث طالبوا بالوقوف على تفاصيل الحادثة والتحقيق في الأمر ، متهمين إدارة المستشفى بـ"التقصير" ، لعدم وجود استعدادات لمثل هذه الحالات الطارئة.

 

 

 


 




 

 


 

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