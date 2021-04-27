الثلاثاء 27-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الحكومة تجيب على اسئلة تشغل بال الاردنيين

وفاة و 5 إصابات بحادث تدهور بالكرك

الوكيل الإخباري يكشف أسباب تأخر إعلان الإجراءات التخفيفية

قرارات لوزير الصحة فراس الهواري

توجه لتطعيم غالبية المواطنين في المثلث الذهبي

معان: الانتهاء من مكافحة أسراب الجراد

تلقي جرعتين من لقاح كورونا شرط لمراقبة وتصحيح 'التوجيهي'

بلعاوي: الفيروس الهندي المتحور يقلل من فاعلية اللقاحات بنسبة 50%

الريحاني لـ الوكيل : عائلة تحتضن طفلا منذ بداية رمضان

ضبط مروجي مخدرات على الطريق الصحراوي - صور

الثلاثاء، 27-04-2021 02:29 م

ترقب شعبي وآمال بالإنفراج

الوكيل الإخباري يكشف أسباب تأخر إعلان الإجراءات التخفيفية

رئا
رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - ترقّب شعبي ، وانتظار أردني للإجراءات التخفيفية ، التي تعتزم الحكومة الإعلان عنها ، بعد تصريحات قبل يومين بأنه سيتم ذلك خلال (48) ساعة .

اضافة اعلان
 

مراقبون في الصالونات السياسية ، أسرّوا لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الإجراءات كانت تنتظر "الإفراج" بإعلان حكومي رسمي في الساعات الماضية ، إلا أنها ما زالت "مقيّدة " داخل أروقة رئاسة الوزراء، لإعادة النظر بها .

 

ويبدو من خلال قراءة "الوكيل الإخباري" للاجتماع الحكومي النيابي أول أمس الأحد ، فإن القرارات لم "تحظَ" ولم "تلقَ" الترحيب من قبل النواب المجتمعين ، نتيجة لعدم تلبيتها للمطالب الشعبية، وعدم تلبيتها للاقتصاد المحلي الذي يشهد ركودا على أعتاب الجائحة ، ما حدا بالحكومة بالتريث قبل إعلانها للإجراءات.

 

الحظر الشامل يوم الجمعة، والحظر الجزئي الليلي ، وفتح العديد من القطاعات أهم المحاور التي ما زالت بين " مدّ" و "جزر" ، الأمر الذي أدّى بالحكومة لإعادة النظر بتلك المحاور، وفق المنحنى الوبائي .

 

الشارع الأردني ما زال ينتظر ، والحكومة ما زالت تتباحث بشأن الإجراءات التي وصفتها بأنها "تخفيفية" ، على وقع وباء كورونا ، وظهور سلالة هندية متحورة من فيروس كورونا ، الأمر الذي جعل الحكومة تعيد النظر بعدد من الأمور "لم تكن في الحسبان".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202123144533858238743

قرارات لوزير الصحة فراس الهواري

ق

توجه لتطعيم غالبية المواطنين في المثلث الذهبي

الجراد

معان: الانتهاء من مكافحة أسراب الجراد

وزارة التربية والتعليم

تلقي جرعتين من لقاح كورونا شرط لمراقبة وتصحيح 'التوجيهي'

سلالة هندية

بلعاوي: الفيروس الهندي المتحور يقلل من فاعلية اللقاحات بنسبة 50%

امل

الريحاني لـ الوكيل : عائلة تحتضن طفلا منذ بداية رمضان

أخبار متعلقة
b0ecfd7f-f729-4bb7-a313-d72187ca052f

دودين : عودة صلاتي العشاء والتراويح قيد الدراسة الان

4202110103027870775370

الحكومة تستعد للاعلان عن قرارات هامة مطلع الاسبوع القادم تريح النفس في رمضان

320212519328154855498

وزير الاعلام لـ الوكيل : لن نفرض حظر تجول شامل يوم العطلة الرسمية

3202131111233966223298

وزير الاعلام : الحكومة لن تجبر المواطنين على أخذ لقاح كورونا

3202111115347158688211

الاعلان عن إجراءات حكومية جديدة للتعامل مع وباء كورونا

3202128154455554203869

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم