الوكيل يكشف الغطاء عن إفراغ سد الكرامة من الموظفين منذ شهر ووادي الأردن تبرر

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - أكد مصدر مطلع في سلطة وادي الأردن أن أمين عام السلطة منار محاسنة أفرغت منذ حوالي الشهر الكادر الإداري والرقابي الأمني على سد الكرامة.

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وأضاف المصدر لـ الوكيل الإخباري أنه تم نقل 85% من الكادر الوظيفي بما فيه الحراسة إلى المديريات الأخرى؛ ما جعل السد خالٍ من الإدارة والرقابة، ليصبح بؤرة خطر تهدد حياة المواطنين الذين لايعون خطورة السباحة في هذه المنطقة، إضافة إلى ترك السد عرضة للتلوث من خلال العابثين.

بدوره قالت أمين عام سلطة وادي الأردنمنار محاسنة أنها شكلت لجنة ترأسها مساعد أمين عام السدود وتم الموافقة على نقل الكادر الإداري فقط، أما الرقابي والأمني لا يزال متواجدا، بحسب قولها، حيث تم تخفيض الموظفين من 22 موظفاً إلى 11 ، وجاء ذلك بحسب المحاسنة، لعدم التزام الموظفين بدوامهم الرسمي، إضافة إلى أن سد الكرامة لا يتم الاستفادة منه تشغيليا، الأمر الذي دفع السلطة لتوزيعهم على مديريات أخرى، لعدم الحاجة إليهم في هذه المواقع.

وكانت أمين عام السلطة قد صرحت الأسبوع الماضي بعد غرق 4 أشقاء في سد الكرامة أن هناك أجهزة رقابية وحراسية بنظام الشفتات، وهذا لغايات حراسة جسم السد ومنشآته ومضخاته، وذلك من خلال اتفاقية بين السلطة وجمعية المتقاعدين العسكريين لتعيين موظفي حماية وأمن لحماية المصادر المائية، وأراضي سلطة وادي الأردن.

وطلب موقع الوكيل من أمين عام سلطة وادي الأردن قائمة بالمسميات الوظيفية لمن تم نقلهم من سد الكرامة، إلا أنها لم تردنا بالقائمة المطلوبة حتى اللحظة.