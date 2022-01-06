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الخميس، 06-01-2022 10:36 ص

الوكيل ينشر أسماء أوائل الشامل

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني، أسماء الأوائل في امتحان الدورة الشتوية لامتحان الشامل 2022. 

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وتاليا أسماء الأوائل وفقا لكل مسار: 


مسار المهن الطبية المساندة / السجل الطبي، الطالبة رشا سليمان المهايرة من كلية الكرك الجامعية، بمعدل 95.6% 

المسار الهندسي / الاتصالات وشبكات الحاسوب، الطالبة اية خالد عبد الحي جمجموم من الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا بمعدل 93.8%

مسار العلوم الشريعة/ الفقة الحنفي، الطالب على ابراهيم ضمرة بمعدل 93.7%

مسار ادارة المعلومات/ المكتبات، الطالب عصام المحسن من كلية السلط للعلوم الانسانية بمعدل 92.5

مسار الفنون التطبيقية/ السينما والتلفزيون ، الطالبة جنى معن المحادين بمعدل 90.1%

مسار العلوم المالية / الادارة والمحاسبة، الطالبة اية ذيب حمدان من كلية الزرقاء الجامعية بمعدل 89%.

المسار الزراعي/ تكنولوجيا التصنيع الغذائي، الطالبة سارة احمد العواودة من كلية الزرقاء الجامعية بمعدل 88.9% .

المسار الفندقي والسياحي/ فنون الطهي، الطالبة سوزان محمد الحربي من كلية العقبة الجامعية، بمعدل  87.6%. 


المسار التربوي/ القياس والتشخيص لاضطرابات التوحد، الطالبة ايه خالد الاشقر من كلية الاميرة عالية، بمعدل 92%. 


المسار التربوي/ القياس والتشخيص لاضطرابات التوحد، الطالبة كنانة خالد النوفل، من كلية الكرك الجامعية بمعدل 92%.

مسار اللغات / الترجمة ، الطالبة نعمات رشيد محفوظ من الكلية الجامعة العربية، بمعدل 70.6% . 

 

واعلن رئيس الجامعة ، إن نسبة النجاح في امتحان الدورة الشتوية للشامل هذا العام بلغت 62.39% .

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