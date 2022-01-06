الوكيل ينشر أسماء أوائل الشامل

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني، أسماء الأوائل في امتحان الدورة الشتوية لامتحان الشامل 2022.

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وتاليا أسماء الأوائل وفقا لكل مسار:



مسار المهن الطبية المساندة / السجل الطبي، الطالبة رشا سليمان المهايرة من كلية الكرك الجامعية، بمعدل 95.6%



المسار الهندسي / الاتصالات وشبكات الحاسوب، الطالبة اية خالد عبد الحي جمجموم من الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا بمعدل 93.8%



مسار العلوم الشريعة/ الفقة الحنفي، الطالب على ابراهيم ضمرة بمعدل 93.7%



مسار ادارة المعلومات/ المكتبات، الطالب عصام المحسن من كلية السلط للعلوم الانسانية بمعدل 92.5



مسار الفنون التطبيقية/ السينما والتلفزيون ، الطالبة جنى معن المحادين بمعدل 90.1%



مسار العلوم المالية / الادارة والمحاسبة، الطالبة اية ذيب حمدان من كلية الزرقاء الجامعية بمعدل 89%.



المسار الزراعي/ تكنولوجيا التصنيع الغذائي، الطالبة سارة احمد العواودة من كلية الزرقاء الجامعية بمعدل 88.9% .



المسار الفندقي والسياحي/ فنون الطهي، الطالبة سوزان محمد الحربي من كلية العقبة الجامعية، بمعدل 87.6%.



المسار التربوي/ القياس والتشخيص لاضطرابات التوحد، الطالبة ايه خالد الاشقر من كلية الاميرة عالية، بمعدل 92%.



المسار التربوي/ القياس والتشخيص لاضطرابات التوحد، الطالبة كنانة خالد النوفل، من كلية الكرك الجامعية بمعدل 92%.



مسار اللغات / الترجمة ، الطالبة نعمات رشيد محفوظ من الكلية الجامعة العربية، بمعدل 70.6% .