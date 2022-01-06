الوكيل ينشر أسماء أوائل الشامل

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني، أسماء الأوائل في امتحان الدورة الشتوية لامتحان الشامل 2022.
وتاليا أسماء الأوائل وفقا لكل مسار:
مسار المهن الطبية المساندة / السجل الطبي، الطالبة رشا سليمان المهايرة من كلية الكرك الجامعية، بمعدل 95.6%
المسار الهندسي / الاتصالات وشبكات الحاسوب، الطالبة اية خالد عبد الحي جمجموم من الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا بمعدل 93.8%
مسار العلوم الشريعة/ الفقة الحنفي، الطالب على ابراهيم ضمرة بمعدل 93.7%
مسار ادارة المعلومات/ المكتبات، الطالب عصام المحسن من كلية السلط للعلوم الانسانية بمعدل 92.5
مسار الفنون التطبيقية/ السينما والتلفزيون ، الطالبة جنى معن المحادين بمعدل 90.1%
مسار العلوم المالية / الادارة والمحاسبة، الطالبة اية ذيب حمدان من كلية الزرقاء الجامعية بمعدل 89%.
المسار الزراعي/ تكنولوجيا التصنيع الغذائي، الطالبة سارة احمد العواودة من كلية الزرقاء الجامعية بمعدل 88.9% .
المسار الفندقي والسياحي/ فنون الطهي، الطالبة سوزان محمد الحربي من كلية العقبة الجامعية، بمعدل 87.6%.
المسار التربوي/ القياس والتشخيص لاضطرابات التوحد، الطالبة ايه خالد الاشقر من كلية الاميرة عالية، بمعدل 92%.
المسار التربوي/ القياس والتشخيص لاضطرابات التوحد، الطالبة كنانة خالد النوفل، من كلية الكرك الجامعية بمعدل 92%.
مسار اللغات / الترجمة ، الطالبة نعمات رشيد محفوظ من الكلية الجامعة العربية، بمعدل 70.6% .
واعلن رئيس الجامعة ، إن نسبة النجاح في امتحان الدورة الشتوية للشامل هذا العام بلغت 62.39% . اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
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