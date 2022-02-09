"الوكيل" ينشُر الإجراءات الجديدة في التعامل مع المعلمين المتدربين المصابين بكورونا - وثيقة

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم إجراءات التعامل مع المعلمين المتدربين المصابين بفيروس كورونا اثناء التحاقهم بالتدريب وجاهيا. اضافة اعلان





وبحسب كتاب عمّمه وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس واطلع عليه موقع "الوكيل الاخباري" فقد تم تكليف مدراء التربية والتعليم بالعمل على إعداد قائمة بالمتدربين المصابين في كل مديرية مع اثبات الإصابة بنتيجة فحص PCR إيجابية.



واشترطت الوزارة تزويدها وتزويد المعلم المصاب بكورونا والمتغيب عن التدريب بالمادة التدريبية المرتبطة بأيام الغياب وأن يقوم بالتدريب عليها ذاتيا على أن يقدم ملخص المادة والمهام المرتبطة بها لقسم الاشراف ليعتبر مستكملا.



وقال عويس في تعميمه إن أيام الغياب للمعلم ضمن نسبة 10% المسموح بها للغياب وترصد ملاحظة مصاب بكوفيد 19 على النموذج الخاص مع التقيد التام بما يصدر عن وزارة الصحة بأيام الحجر المنزلي، فيما لا يعتبر يوم الجمعة للمصابين غيابا على المعلم.



