الأربعاء 09-02-2022
الوكيل الاخباري

رابط الحصول على نتائج التوجيهي للدورة التكميلية

بلدية الهاشمية تنظم احتفالا بعيد ميلاد الملك وذكرى الوفاء والبيعة

إغلاق باب الترشح لانتخابات مجالس 3 شعب في نقابة المهندسين

السويد ترفع جميع قيود كورونا

هام لمستخدمي "باص عمّان".. تعديل مسار الباص 34 - تفاصيل

بالأرقام.. شاهد أين أنفقت الحكومة 2.371 مليار دينار من المنحة الخليجية المقدّمة عام 2012

العثور على جثة متفحمة داخل مركبة محترقة في طبربور

الزراعة: جمع 130 طن من حطب الأشجار التي سقطت في المنخفض الثلجي

رسالة من وزارة التربية قبيل اعلان نتائج التوجيهي

"الوكيل" ينشُر الإجراءات الجديدة في التعامل مع المعلمين المتدربين المصابين بكورونا - وثيقة

الأربعاء، 09-02-2022 10:06 م

"الوكيل" ينشُر الإجراءات الجديدة في التعامل مع المعلمين المتدربين المصابين بكورونا - وثيقة

111-copy


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم إجراءات التعامل مع المعلمين المتدربين المصابين بفيروس كورونا اثناء التحاقهم بالتدريب وجاهيا.اضافة اعلان


وبحسب كتاب عمّمه وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس واطلع عليه موقع "الوكيل الاخباري" فقد تم تكليف مدراء التربية والتعليم بالعمل على إعداد قائمة بالمتدربين المصابين في كل مديرية مع اثبات الإصابة بنتيجة فحص PCR إيجابية.

واشترطت الوزارة تزويدها وتزويد المعلم المصاب بكورونا والمتغيب عن التدريب بالمادة التدريبية المرتبطة بأيام الغياب وأن يقوم بالتدريب عليها ذاتيا على أن يقدم ملخص المادة والمهام المرتبطة بها لقسم الاشراف ليعتبر مستكملا.

وقال عويس في تعميمه إن أيام الغياب للمعلم ضمن نسبة 10% المسموح بها للغياب وترصد ملاحظة مصاب بكوفيد 19 على النموذج الخاص مع التقيد التام بما يصدر عن وزارة الصحة بأيام الحجر المنزلي، فيما لا يعتبر يوم الجمعة للمصابين غيابا على المعلم.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
22022812599401746448

بلدية الهاشمية تنظم احتفالا بعيد ميلاد الملك وذكرى الوفاء والبيعة

1202223141415153263099

إغلاق باب الترشح لانتخابات مجالس 3 شعب في نقابة المهندسين

7201922135929503757858

هام لمستخدمي "باص عمّان".. تعديل مسار الباص 34 - تفاصيل

ينصح بإعادة زراعة الشجر المخلوع من جديد وربطه من الأعلى - (تصوير_ امجد الطويل)

الزراعة: جمع 130 طن من حطب الأشجار التي سقطت في المنخفض الثلجي

وزارة التربية والتعليم

رسالة من وزارة التربية قبيل اعلان نتائج التوجيهي

1641054400914

قائمة بأسماء مراكز التطعيم في محافظات المملكة الخميس

أخبار متعلقة
001-3-2

توقعات بارتفاع أسعار رحلات العمرة... وأكثر من 70 دينارا تكلفة فحوص كورونا

48224_large

الفراية يشدد: المطاعيم آمنة ويجب الابتعاد عن الشائعات

61efff4da030f

الحكومة تحدد موعد الدوام الوجاهي لمراكز ذوي الاحتياجات الخاصة

0L5A9601 - Copy

عويس: لو بدأ الفصل الثاني في موعده لوصلت الإصابات إلى 30% بين الطلبة والمعلمين

1220212683659455029935

استئناف حملة التطعيم لطلبة المدارس الأحد

main_image61dd4da7088f9

الخدمات الطبية توضح حول توزيع بطاريات القوقعة