الولايات المتحدة تتجه لتقديم 2.1 مليار دولار للأردن

الوكيل الاخباري - تتجه الولايات المتحدة لتقديم قرابة 2.1 مليار دولار كمساعدات سنوية للأردن في العام 2025، وفق ما أكده تقرير لمركز أبحاث الكونغرس الأميركي، أشار فيه إلى أن المبلغ المخصص للتمويل سيكون "قياسيا" من المساعدات السنوية المقدمة للأردن.

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وأشار التقرير إلى أن هذا التمويل "القياسي" يأتي ضمن قرار يسعى من خلاله الكونغرس لتحسين التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والأردن، وضمن عدة تشريعات ستواصل و/أو تزيد الدعم الأميركي للأردن؛ لا سيما في مواجهة الطائرات بدون طيار.

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