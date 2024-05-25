الولايات المتحدة تهنئ الأردن بمناسبة الاستقلال واليوبيل الفضي لجلالة الملك

الوكيل الإخباري - هنأ وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، الأردن قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة عيد الاستقلال الثامن والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية والذكرى الخامسة والعشرين لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش (اليوبيل الفضي).

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وقدم بلينكن بالنيابة عن الولايات المتحدة الأميركية، أطيب التمنيات والتهاني القلبية إلى الشعب الأردني بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الثامنة والسبعين لاستقلال المملكة والذكرى الخامسة والعشرين لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش .



وقال في بيان وزعته السفارة الأميركية في عمان اليوم السبت، إن الشراكة الاستراتيجية والصداقة العميقة بين الولايات المتحدة والأردن في عامها الخامس والسبعين، قائمة على التزامنا المشترك بتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. وكما قال الرئيس بايدن: "إن الشراكة بين الولايات المتحدة وحليفنا الأردن قوية ودائمة".



وأضاف: "نحن نقدر بشدة الدور الريادي للأردن في تعزيز السلام والأمن، ونثمن شراكتنا وصداقتنا الوثيقة". وزاد بينما يحتفل الأردنيون بيوم الاستقلال، تتمنى الولايات المتحدة للشعب الأردني الازدهار الدائم لهذا العام وما بعده، في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.