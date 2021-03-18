الوهادنة: إذا لم نتخذ قرارا سريعا خلال 3 أو 4 أيام سنذهب إلى اتجاه أسوأ

الوكيل الاخباري - قال مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية العميد الطبيب عادل الوهادنة إن دراسة الوضع الوبائي بخصوص جائحة كورونا والتعامل معه يجب أن تسبق اتخاذ القرار.



وأوضح في حديث للتلفزيون الأردني الخميس، “إذا لم نتخذ قرارا سريعا خلال 3 أو 4 أيام من الآن سنذهب إلى اتجاه أسوأ وهو ما لا يتمناه أي أردني”.



وبين أن الشهر الأخير وبعد اتخاذ الحكومة إجراءات انفتاح بدأت الوفيات بالتزايد.



وقال إن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الإطارية العليا بالإغلاقات قبل أسبوعين، لم تسهم إلى الآن بخفض أعداد الإصابات والوفيات .

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ودعا إلى مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها وإذا ما تم تطبيقها بشكل صحيح، وأن توفير مراقب صحي في المنشآت من وجهة نظره ليس آمنا، مشددا على ضرورة تغليظ العقوبات.



ولفت إلى أن الحكومة سمحت للشركات التي لا تتعامل مع المواطن بشكل مباشر بالعمل، لكنها قد تكون بؤرة لنقل العدوى خاصة إذا زاد عدد العاملين فيها عن 20 وهو ما يعتبر تجمعا في مكان مغلق، منوها بضرورة الانتباه إلى مساكن الوافدين التي قد تكون أحد البؤر الساخنة.





ولفت إلى ضرورة أن يكون الإغلاق له شروط لتحسين العلاقة بين الحكومة والقطاعين الصحي والاقتصادي.



ونوه بأن الاستمرار على هذا المنوال سيفضي خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع إلى زيادة مفرطة في أعداد الإصابات والوفيات.



