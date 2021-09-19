الوهادنة: الجرعة الواحدة من لقاح كورونا لا تكفي ولا تشكل حماية من الفيروس

الوكيل الاخباري - أكد استشاري أمراض المناعة والحساسية، مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية، العميد الدكتور عادل الوهادنة، أن الجرعة الواحدة من لقاح كورونا لا تكفي ولا تشكل حماية من الفيروس إذا لم يتم تعزيزها بالجرعة الثانية.



وأضاف الوهادنة خلال جلسة حوارية عقدتها اللجنة العلمية في نقابة الأطباء أمس، إن "الأردن لا يعاني من مشكلة نقص لقاحات فيرس كورونا لكن هناك ضعفا في الإقبال، مشيرا الى أن الأردن أثبت نجاحا مميزا في مواجهة جائحة كورونا من خلال تطوير القطاع الصحي وتوفير المطاعيم.

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