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الأحد، 06-06-2021 12:41 م

الوهادنة: الجلطات الدموية إثر تلقي لقاح أسترازينيكا نادرة

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الوكيل الإخباري - قال مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية العميد الدكتور عادل الوهادنة، الأحد، إنه تم اقتصار إعطاء لقاح أسترازينيكا في المملكة على من تزيد أعمارهم عن 30 عاما.

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وأكد الوهادنة في منشور له عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"، أن فعالية اللقاح تصل إلى 76% ضد أعراض فيروس كورونا، فضلا عن فعالية تصل إلى 100% ضد الأمراض الشديدة أو الحرجة والاستشفاء.


وشدد على أن فعالية اللقاح ضد فيروس كورونا للذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا تصل إلى ما نسبة 85%.


وأضاف أنه نادر ما يصاب شخص واحد من بين كل مئة ألف شخص بجلطات دموية غير عادية، مع انخفاض الصفائح الدموية، مبينا أنه تقل احتمالية الإبلاغ عن هذه الجلطات الدموية بعد الجرعة الثانية من اللقاح.


وأشار إلى أن خطر حدوث هذه الحالة النادرة جدًا يكون أعلى لدى الشباب؛ لذا تم اقتصاره في المملكة على من هم فوق الثلاثين عاما، موضحا أن النتائج تدل على مأمونية لقاح أسترازينيكا وفعاليته.


 




 

 


 

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