الوهادنة : السلوك الوبائي لمتحور أوميكرون غير واضح

الوكيل الاخباري - قال مستشار المناعة السريرية "الدكتور عادل الوهادنة" أن التصريحات الرسمية او الاجتهادية ستبقى في سباق وهذا مبرر لعدم وضوح السلوك الوبائي لمتحور أوميكرون. اضافة اعلان





وبين في ومضة نشرها ان هناك اجتهاد كبير يتم لتحسين معظم لقاحات Covid-19 لمساعدة جهاز المناعة على استهداف بروتين-CoV-2.



وأضاف، يبدو أن التغييرات في أوميكرون تجعل الجيل الأول من اللقاحات أقل فعالية، لكن فعاليتها ضد أوميكرون ليست مقلقة لمكتملي التطعيم جدا، ومع الجرعات الداعمة، تتحسن الحماية من المتغير بشكل كبير.



وتابع الوهادنة : من المراجعات البحثية يبدو ان ما يلي يذهب باتجاه نتائج افضل وذكرت موديرنا هذا الأسبوع أن نصف جرعة معززة من لقاح الرنا المرسال رفعت مستويات الأجسام المضادة ضد أوميكرون 37 ضعفًا، بينما رفعت الجرعة الكاملة مستويات الأجسام المضادة 83 ضعفًا مقارنة بالجرعتين الأوليتين فقط.

ويشير ذلك إلى تقرير صادر عن شركة فايزر بأن جرعة ثالثة من لقاحها جعلته بنفس فعالية الجرعات الأولية ضد الفيروس الأصلي.